Macron e Meloni non possono fare a meno l’uno dell’altra. Il vertice in Costa Azzurra

Con un volume di scambi commerciali di oltre 112 miliardi di euro nel 2025, pari a un aumento del 6 per cento rispetto all’anno precedente, la Francia si è confermata il secondo partner commerciale dell’Italia. “Abbiamo 2.500 filiali in Italia, il che rappresenta 340.000 posti di lavoro diretti”, precisano le fonti. In materia di investimenti, la Francia è inoltre il primo investitore straniero in Italia con un portafoglio di 100 miliardi di euro nel 2024, pari a circa il 21 per cento del totale degli investimenti diretti esteri nel nostro paese. Il vertice di domani è il primo dall’entrata in vigore nel 2023 del Trattato del Quirinale, il trattato di cooperazione bilaterale firmato nel 2021 quando a Palazzo Chigi c’era ancora Mario Draghi. Oltre a Macron e Meloni, saranno nove i ministri coinvolti per ciascun paese: Esteri, Difesa, Economia, Energia, Interni, Trasporti, Agricoltura, Università e Ricerca e Cultura. I rappresentanti dei rispettivi ministeri, nel quadro del Forum economico franco-italiano che si terrà a Le Cannet e delle altre sessioni previste durante il bilaterale diffuso, sigleranno “molti accordi”, sottolinea l’Eliseo. “Alcuni saranno firmati a livello ministeriale nel corso dei colloqui bilaterali. Altri a margine del Forum economico. Altri ancora saranno firmati in presenza dei capi di stato e di governo, in particolare in materia di difesa, con una tabella di marcia bilaterale in questo campo, e elementi di cooperazione basati su collaborazioni industriali nel settore del nucleare civile, in particolare per i piccoli reattori modulari nell’ambito del progetto Nuward”, spiegano le fonti. Al progetto Nuward, il piccolo reattore modulare ad acqua pressurizzata sviluppato dall’omonimo consorzio appartenente al gruppo Edf (il colosso dell’energia francese), contribuisce l’italiana Ansaldo. Ma grande importanza è data anche al consolidamento del progetto Bromo, la joint venture strategica siglata fra Thales, Leonardo e Airbus per creare un campione europeo nel settore spaziale in grado di competere con SpaceX di Elon Musk. La visita a Cannes presso la sede di Thales Alenia Space, l’azienda franco-italiana specializzata nel settore aerospaziale (è la più grande società produttrice di satelliti in Europa), rientra in questa prospettiva.