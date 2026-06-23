Taiwan e le prove di resistenza a un’invasione

Negli ultimi anni ormai la pressione non ha mai smesso di aumentare, e questo serve a convincere Taipei che la resistenza sia inutile. Ora Taiwan prova a dimostrare il contrario: nella piana di Qingpu, a sud di Taipei, mezzi corazzati e unità meccanizzate si addestrano a difendere uno dei principali accessi alla capitale e alle infrastrutture strategiche del nord, preparando una vera linea di resistenza. Ad accelerare l’addestramento delle Forze armate di Taiwan per scenari futuri operativi c’è anche il contesto internazionale. L’Amministrazione Trump oscilla tra deterrenza e accomodamento, lasciando aperti interrogativi sulla prevedibilità dell’impegno americano. Per Taipei, affidarsi esclusivamente alle garanzie di Washington è sempre meno prudente. L’isola si sta preparando anche perché l’incertezza è diventata la sua principale minaccia.