Bengasi libera la flotilla italiana, nel silenzio generale

In sordina, senza particolare copertura mediatica, ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato su X la liberazione degli italiani detenuti a Bengasi e arrestati dagli Haftar come membri della flotilla terrestre diretta a Gaza. “Sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flotilla, che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana”, ha annunciato Tajani. La storia a lieto fine aveva incontrato ben poca attenzione sui telegiornali italiani, di certo molto inferiore rispetto alle vicende legate all’altra flotilla, quella che via mare era stata fermata con le cattive da Israele. I più maliziosi potrebbero pensare che un leader arabo come Haftar, di certo poco incline a rispettare i diritti umani, che arresta senza ragione attivisti che portano aiuti umanitari a Gaza rischi di disturbare la retorica polarizzante scaturita dalla tragedia legata alla Striscia. Un cortocircuito che getta luce su una realtà rimossa, forse perché mediaticamente poco accattivante.