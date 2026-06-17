Gli incendi contro Keir Starmer sono stati concepiti in Russia

“Guarda, hai colpito la casa di una persona di altissimo rango in Gran Bretagna. Ti manderò i soldi. Devi lasciare la città”, ha scritto “El Money” a Roman Lavrynovych, ma era troppo tardi. Poche ore dopo, il muratore ucraino di 22 anni è stato arrestato “per aver cospirato per commettere un incendio doloso” assieme a Stanislav Carpiuc, un romeno nato in Ucraina di 27 anni, condannati lunedì. La persona di altissimo rango è Keir Starmer, il premier britannico; “El Money” (così era registrato sul telefono di Lavrynovych, ma su Telegram è solo “EL”) è un giovane diplomatico russo, addestrato da spie e propagandisti russi – scrive la Bbc – “alla guerra dell’informazione”: si chiama Evgeny Lyukshin, ha 23 anni ed è figlio di un alto funzionario russo.

Secondo il Financial Times, El Money era basato in Russia e lavorava assieme a NoName057(16), un gruppo di hacker pro Cremlino che secondo gli Stati Uniti è “un progetto dello stato” russo. El Money ha reclutato Lavrynovych su Telegram nel 2024, dopo che il muratore aveva chiesto su alcuni canali sia russi sia ucraini se qualcuno avesse un lavoro da offrirgli a Londra. All’inizio, Lavrynovych è stato pagato per attaccare di notte poster di Direct Action, un gruppo di estrema destra che incitava le persone ad attaccare le moschee e le auto della polizia. “Bruciate la polizia”, scriveva allora Direct Action su X, per aizzare la protesta contro il governo Starmer. Direct Action era gestito dalla Russia e ogni tanto si è tradito pubblicando testi in cirillico. Nel 2025, Direct Action ha chiesto ai suoi follower di fare graffiti anti islamici sulle moschee e nei centri islamici di Londra, e al processo Lavrynovych ha ammesso di averne fatti alcuni degli almeno sette che sono stati attribuiti al gruppo. Poi El Money ha commissionato a Lavrynovych di dare fuoco a una Toyota che era stata di Starmer e alla casa dove viveva il premier negli anni Novanta e poi in a quella dove viveva prima di andare a Downing Street dove ora abita sua cognata con una figlia di nove anni. El Money pagava Lavrynovych in criptovalute, ma il portafoglio del giovane ucraino è stato riempito solo nel 2024, quando appiccicava poster, gli incendi del maggio del 2025 non risultano pagati. Al processo Lavrynovych ha detto che i soldi gli servivano per pagare le cure a suo padre in Ucraina – ha anche detto che considera Vladimir Putin “un terrorista”. Gli ultimi messaggi di Lavrynovych risalgono al 13 maggio dell’anno scorso: chiedeva disperatamente a El Money di essere pagato per gli incendi. Un’ora e mezza dopo, la Metropolitan Police ha abbattuto la porta di casa sua e lo ha arrestato.