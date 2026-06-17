Accordo al buio. Le pressioni di Trump su Netanyahu e l’abbandono del popolo iraniano. Intervista

A un certo punto sembrava che Trump volesse un regime change in Iran. “Sembra che questo desiderio adesso l’abbia relegato nel dimenticatoio”, ci dice Lake. Così come il sostegno agli iraniani che si oppongono al regime. “Ma ci sono cose che il governo statunitense e la prospera diaspora iraniana possono fare per contribuire a rilanciare l’opposizione democratica iraniana, che il regime ha massacrato a decine di migliaia nel mese di gennaio”, ci dice Lake. “Per cominciare, gli iraniani che vivono fuori dall’Iran devono organizzarsi per difendere i propri interessi in Europa, in America e in medio oriente. Ciò significa includere monarchici, democratici, socialisti e le minoranze etniche”. Ma anche gli Stati Uniti e Israele possono fare qualcosa, per esempio “sviluppare tecnologie per fornire internet al popolo iraniano quando il regime impone un blackout. Questa avrebbe dovuto essere una priorità già dopo il 2009. Se ci fossero negoziati con il regime iraniano, una delle priorità dovrebbe essere quella di ottenere concessioni che vadano a diretto beneficio del popolo iraniano”. Per esempio “il rilascio dei prigionieri politici e la fine delle esecuzioni. Ancora meglio, gli Stati Uniti non dovrebbero negoziare con il regime iraniano a meno che non si tratti dei termini di una resa. Al momento non siamo a quel punto e ritengo che il fatto che Trump non abbia dato seguito alla sua solidarietà con il popolo iraniano sei mesi fa sia stato un errore madornale”.