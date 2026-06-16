Ragioni minime per non trasformare il flop di Trump in Iran in una nuova scusa per legittimare il regime degli ayatollah

La capacità unica di Trump, ormai lo sappiamo, non è solo quella di rafforzare i nemici e indebolire gli amici. Ma è anche quella, tragica, di mandare in vacca battaglie sacrosante. Trump, sfortunatamente, ha rafforzato l’Iran, permettendogli di brandire con maggiore credibilità una leva che Teheran ha sempre tenuto sul tavolo: chiudere o aprire lo Stretto di Hormuz. Ma il vero guaio della fallita campagna iraniana è aver incentivato un meccanismo pericoloso: trasformare chiunque si batta contro Trump in un amico della libertà. E’ successo, in questi mesi, con la Cina, trasformata dai campioni del pensiero progressista in alleato da utilizzare per arginare il virus del trumpismo (chiedere a Pedro Sánchez, in Spagna, e chiedere anche a Keir Starmer, nel Regno Unito). Sta succedendo, in queste settimane, con l’Iran, ma con un meccanismo ancora più pericoloso e diabolico rispetto a quello innescatosi con la Cina. La disastrosa guerra di Trump non ha ridato solo centralità all’Iran, dopo molti mesi in cui l’Iran è stato costretto a leccarsi le ferite a seguito degli interventi militari portati avanti da Israele contro gli alleati dell’Iran (Hamas, Hezbollah, gli houthi, le milizie sciite in Iraq). Ha dato la possibilità ai sonnambuli della libertà, abituati a chiudere gli occhi di fronte agli orrori compiuti dall’Iran, di avere qualche pretesto per schierarsi dalla parte degli ayatollah senza sentirsi a disagio e per avere ragioni per continuare a perpetuare allegramente il proprio doppio standard in medio oriente: se sei nemico di Israele, e anche di Trump, non puoi che essere dalla parte del giusto, a prescindere dal tuo essere uno stato che uccide i propri cittadini e che finanzia il terrorismo.