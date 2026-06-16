Ora gli europei temono di tornare il bersaglio di Trump. La pressione sulla Russia

I leader europei sperano di cambiare la percezione che Trump ha dei rapporti di forza sul campo di battaglia in Ucraina. Il perdente (il “looser” da disprezzare) non è più Volodymyr Zelensky, ma Vladimir Putin. A maggio l’esercito ucraino ha recuperato più terreno di quanto ne abbia ceduto alla Russia. Le linee di rifornimento nel Donbas e in Crimea sono prese di mira dai droni di Kyiv. Gli attacchi in profondità in Russia stanno provocando un razionamento dei carburanti in alcune regioni e hanno limitato le capacità di produzione ed esportazione. L’aumento del prezzo del petrolio provocato dalla chiusura di Hormuz è stata una boccata d’ossigeno provvisoria. “L’Ucraina resiste molto meglio di quanto pensi”, ha spiegato Macron. “Nonostante gli attacchi delle ultime ore, l’Ucraina si trova ora in una nuova posizione di forza. La Russia non può vincere militarmente, inoltre la sua economia è indebolita”, ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. “La Russia sta subendo una crescente pressione. Le nostre sanzioni stanno producendo effetti profondi. L’economia di guerra di Putin non è mai stata così debole”, gli ha fatto eco la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. L’Ue sta facendo la sua parte, garantendo i finanziamenti per comprare le armi dagli Stati Uniti, adottando il ventunesimo pacchetto di sanzioni e avviando formalmente i negoziati di adesione con l’Ucraina. Tuttavia, gli europei hanno bisogno di non ritrovarsi contro Trump. Macron ha spiegato che il messaggio sarà “abbiamo bisogno di voi” per negoziare la pace con gli ucraini. Zelensky, che oggi parteciperà a una sessione del G7, ha rivelato di aver invitato Putin a Evian per sedersi al tavolo con Trump e con gli europei. Il Cremlino non ha risposto. L’attacco devastante contro Kyiv di domenica notte è stato preso come un “no”.