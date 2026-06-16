È stato ucciso l’artista russo Skrepeckij: a maggio era alla Biennale per protestare contro il padiglione russo

La distanza dalla città polacca di Biala Podlaska al confine bielorusso è di circa trenta chilometri. Non è un confine sereno, negli ultimi anni la Bielorussia lo ha usato per destabilizzare la Polonia con ogni mezzo, astuzia e brutalità. A Biala Podlaska, che conta circa sessantamila abitanti, lunedì scorso è stato ucciso Semen Skrepeckij, un caricaturista russo, fuggito dalla Russia nel 2021 dopo aver pubblicato il libro “Russia 2028”, la storia di un raccoglitore di rottami e dove i rottami raccolti sono quelli della Russia di Putin. La Polonia ha fermato due cittadini di nazionalità bielorussa, sospettati di essersi avvicinati a Skrepeckij in taxi, e di avergli scaricato addosso sette colpi di arma da fuoco. Da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la Polonia vive in allerta per la presenza sul suo territorio di spie, sabotatori, sicari, terroristi.

La stessa situazione che agita e mobilita i paesi baltici. In aprile l’intelligence lituana aveva condiviso con i paesi alleati informazioni su una rete di sicari che muovendosi in giro per l’Europa pianificava omicidi. Vilnius era riuscita a smantellare l’organizzazione dopo un’indagine molto lunga e aveva identificato i mandanti fra i rami dell’intelligence e delle Forze armate della Russia. Il vero nome di Skrepeckij era Robert Kuzovkov, le sue vignette erano forti critiche al regime di Mosca e a maggio si era presentato alla Biennale di Venezia per protestare contro la presenza della Russia. Lo aveva fatto creando un suo padiglione, esponendo i suoi quadri che ritraevano personaggi chiave del putinismo con tratti caricaturali e indossando una maglietta con un Vladimir Putin burattinaio dall’aspetto diabolico. La scorsa settimana si era invece presentato a Berlino, davanti alla porta di Brandeburgo nel Giorno della Russia. Si era avvolto con una bandiera russa ed esponeva una sua vignetta con uno Stalin paffuto che nutre un piccolo Putin.