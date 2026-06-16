Abbracci e affari, la scommessa italiana della premier giapponese

Sotto il sole afoso di Villa Pamphilj, Meloni ha accolto con un abbraccio Takaichi nel suo primo viaggio da prima ministra in Italia, un modo per insistere anche davanti alle telecamere sulla simpatia personale fra le due (“la mia amica Sanae”, ha ripetuto spesso). Italia e Giappone collaborano nello spazio, oltre al Gcap promettono nuovi progetti nell’Artico, nella ricerca scientifica e accademica, facilitano la cooperazione del business e delle imprese private nel settore dei semiconduttori – e tutto lascia intravedere il tentativo di Tokyo di entrare in quegli spazi che finora erano stati lasciati liberi alla penetrazione cinese, soprattutto in Italia.

E’ un problema di cui si parla pochissimo in Europa: da quando Takaichi ha iniziato il suo mandato da primo ministro, e ha parlato esplicitamente della difesa di Taiwan alla Dieta nazionale, non passa giorno senza che la Cina produca propaganda contro il Giappone e la sua leadership. Da mesi la leadership di Pechino sta usando tutto il suo potere mediatico, politico ed economico per colpire, e magari piegare, prima o poi, quella giapponese. Secondo tutti gli analisti e osservatori quella iniziata dalle dichiarazioni di Takaichi su Taiwan è la crisi più grave fra i due paesi sin dalla normalizzazione delle relazioni del 1972, e il problema più concreto riguarda la coercizione economica, con le restrizioni sull’export delle materie prime imposte da Pechino su Tokyo. “E’ un problema che non riguarda solo noi”, dice al Foglio Toshihiro Kitamura, portavoce del ministero degli Esteri del Giappone. Gli chiediamo un esempio: “Se la Cina smette di esportare i magneti, noi non saremo in grado di produrre ed esportare macchine per la risonanza magnetica”. Il Giappone è considerato uno dei più affidabili produttori di macchinari di tecnologie sanitarie commerciali, e dimostra che le catene globali di approvvigionamento sono in pericolo non solo per i conflitti in corso. Eppure ieri la Cina è stata menzionata da Takaichi, ma non da Meloni. “Anche al G7, cercheremo di far capire che le crisi in Europa e nell’Indo-Pacifico sono connesse e inseparabili”, ed è per questo che Tokyo è stato tra i maggiori contributori alla difesa dell’Ucraina. A quello che Kitamura definisce “l’atteggiamento arrogante” della Cina, però, Tokyo ha scelto di non rispondere per ora. Il loro sistema si basa sul pre-bunking, cioè cercare di ridurre lo spazio per la propaganda e la disinformazione cinese e russa sul Giappone rendendo più trasparenti possibili le informazioni.