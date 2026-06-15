Il divieto inglese sui social agli adolescenti non è solo un errore: è controproducente

L’idea di Keir Starmer di vietare i social ai minori di sedici anni nasce da una preoccupazione seria e rischia di diventare una sciocchezza solenne. La preoccupazione è nota: ragazzi incollati agli schermi, genitori ridotti a vigili urbani del Wi-Fi, algoritmi che conoscono meglio i nostri figli di quanto li conoscano molti adulti. Lo Spectator racconta bene la guerriglia domestica: app cancellate e reinstallate, browser alternativi, dati mobili, DNS, iPad che spuntano dalle tasche come conigli dal cilindro. Chi ha figli lo sa: togli un telefono e ne compare un altro, come nei cartoni animati. Ma proprio perché il problema è serio, merita qualcosa di meglio del proibizionismo con l’accento progressista. Dire “vietiamo i social agli under 16” è magnifico: sta bene in conferenza stampa, tranquillizza i genitori, fa sembrare il governo finalmente adulto. Poi però arriva la realtà, quella guastafeste. Chi controlla l’età? Con il documento digitale? Con il riconoscimento facciale? Con altri dati consegnati alle stesse piattaforme che diciamo di non saper controllare? E che cos’è un social? TikTok sì, WhatsApp no? YouTube sì, Minecraft dipende, Discord forse, browser boh?