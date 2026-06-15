Altri missili su Kyiv. Colpita anche la Cattedrale della Dormizione

Le prime esplosioni a Kyiv si sono avvertite intorno l'una di notte, ora locale, mentre la violenta seconda ondata è partita 30 minuti dopo, ripetendosi poi nella notte. Da più di 48 ore le chat degli ucraini ripetevano ad amici e cari di stare attenti, di mettersi al sicuro nei rifugi e nella metropolitana, perché stava arrivando qualcosa di simile alle notti dell'1-2 giugno e del 23-24 maggio. Già lo scorso 12 giugno l'Aeronautica ucraina aveva avvertito di un probabile massiccio attacco, anche con l'uso di un missile Oreshnik. Quest'ultimo non c'è finora stato, ma stanotte sarebbero stati lanciati oltre 50 missili, inclusi missili ipersonici Zircon, così come quasi 500 droni.