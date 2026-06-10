L’escalation, toh, era la soluzione. Il costo della prudenza occidentale in Ucraina
Quanto tempo, quanto terreno, quanta pace si è persa, per la velleità di fare la guerra di difesa con un braccio legato dietro la schiena? Il coraggio della bandiera bianca è una fesseria. Sostenere l’Ucraina che colpisce in Russia
Foto Ansa
Putin non può negoziare la sua via d’uscita dalla guerra in Ucraina
La fine negoziata della guerra resta una fantasia: il Cremlino non ha bisogno di una via d’uscita, ma di continuare a combattere. Gli scenari reali sono stallo, escalation contro la Nato o logoramento della macchina bellica russa
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Ferrara, Giuliano. Nato a Roma il 7 gennaio del ’52 da genitori iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche. Famiglia di tradizioni liberali per parte di padre, il nonno Mario era un noto avvocato e pubblicista (editorialista del Mondo di Mario Pannunzio e del Corriere della Sera) che difese gli antifascisti davanti al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato.