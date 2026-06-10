L’escalation, toh, era la soluzione. Il costo della prudenza occidentale in Ucraina

Volenterosi va bene, ma astuti? Joe Biden e gli europei sono stati concordi per anni, dal 2022, quando scattò l’invasione che gli smart thinkers dichiaravano impossibile, fino al passaggio dell’amministrazione a Trump, con i suoi maneggi collusivi di Anchorage, sono stati concordi nel dire no all’escalation. Ci sembrava una cretinata e lo scrivemmo qui ripetutamente. Quel no all’escalation significava: sì, vi armiamo, vi finanziamo, perché l’aggressione all’Ucraina è un’aggressione all’Europa e all’occidente, ma vi poniamo dei limiti, potete uccidere e essere uccisi, ma solo in territorio ucraino. Capita l’antifona, Putin scatenò le minacce nucleari a vanvera di Medvedev, il portavoce inutilmente vociante, e bloccò sul territorio nemico la guerra, rifiutando ogni ipotesi seria di negoziato, accettando perfino numerosi pacchetti di sanzioni e un riequilibrio a lui allora molto sfavorevole del flusso di energia e denaro che lo aveva collegato all’ovest. I suoi propagandisti ci hanno afflitto per mesi, per anni, con questa giaculatoria: no all’escalation. Qualsiasi arma occidentale deve essere usata esclusivamente, ricordate? a scopo di difesa interna, dentro i confini invasi. In quel quadro un Papa, che ha lasciato un’eredità etica e politica questionabile, arrivò perfino a parlare del “coraggio della bandiera bianca”.