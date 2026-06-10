A Trump ritorna la fissa dei brogli e molti gli credono

Il presidente ha affermato che “non è possibile per Pratt non andare al ballottaggio a Los Angeles visto tutto il vantaggio che aveva, è un paese del terzo mondo” e che “ora lavoreranno per far perdere anche Steve Hilton” (che alla fine ha vinto). Era, invece, uno scenario ampiamente previsto: siccome i democratici avevano tanti candidati a governatore, i loro elettori hanno tenuto la scheda fino all’ultimo, indecisi su cosa votare, a differenza dei repubblicani che avevano meno scelta. Una volta iniziato lo scrutinio, i voti arrivati prima sono stati subito conteggiati, generando un vantaggio parziale per i candidati repubblicani. Nonostante non ci sia alcuna prova di frode, Trump alimenta la sfiducia dei cittadini semplicemente facendo credere che il processo sia truccato. Durante un’intervista a “Meet the Press”, il presidente ha lasciato lo studio prima della fine perché è stato apertamente contraddetto dalla giornalista sulla veridicità delle sue affermazioni in merito alle elezioni. Ma secondo un sondaggio Reuters-Ipsos ben otto repubblicani su dieci ritengono che ci sia un gran numero di non aventi diritto che vota illegalmente, falsificando il processo elettorale.