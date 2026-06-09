Kallas scongela l’European Facility per l’Ucraina. Qualche intoppo

A Cipro Kallas ieri ha confermato che l’Ungheria “sta revocando” il veto sulla European Peace Facility per l’Ucraina. L’Alto rappresentante ha ricordato che questo fondo era destinato a rimborsare gli stati membri che avevano svuotato gli arsenali per trasferire armi a Kyiv nei primi anni della guerra. La Polonia sta ancora aspettando 2,2 miliardi di euro di rimborsi per l’equipaggiamento che aveva trasferito all’Ucraina nel 2022-23. “Ora si pone anche la questione se concentrarsi su ulteriori aiuti all’Ucraina o sul rimborso dei contributi già versati”, ha spiegato Kallas. La sua proposta “tiene conto di entrambe le questioni” e serve a “ripartire gli oneri”, ha aggiunto l’Alto rappresentante. Dopo i ministri della Difesa, saranno quelli degli Esteri a entrare nei dettagli nella loro riunione del 15 giugno a Lussemburgo.