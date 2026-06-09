Il Teofilo mediatore che piace a Trump

Scegliere (o anche solo ipotizzare) di incaricare il patriarca ortodosso di mediare fra le parti, però, comporta altri problemi. Alla crisi politica e diplomatica si sommerebbero infatti questioni meramente religiose, mai banali quando di mezzo ci sono le ortodossie dell’oriente. Teofilo è ben visto da Mosca, meno dagli ucraini. Benché il patriarca non sia considerato pregiudizievolmente anti Kyiv, è altrettanto vero che non ha mai benedetto l’autocefalia concessa da Bartolomeo I di Costantinopoli alla Chiesa ortodossa ucraina. E questo, nei settori più nazionalisti del paese governato da Zelensky, è stato considerato un atteggiamento filorusso. In realtà, la situazione è più complessa: Teofilo III si è tenuto tutti i canali aperti, mantenendo una forte cautela nell’esporsi e ribadendo che il suo unico obiettivo è quello di favorire pace e dialogo. Non si è apertamente schierato, insomma, ma l’aver mantenuto rapporti con la parte del clero ucraino rimasto fedele a Kirill rende arduo pensare che sia l’uomo giusto (o quello gradito) per poter far sedere attorno a un tavolo Putin e Zelensky. Non sarà Gerhard Schröder, insomma, ma neanche il profilo più adatto secondo le idee che circolano a Kyiv.