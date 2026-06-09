Con l’attacco a Israele Teheran voleva imporre una nuova regola e ha fallito

Il presidente americano ha chiesto agli iraniani e agli israeliani di fermarsi, gli attacchi sono durati qualche ora. Poi, nel primo pomeriggio, le due parti hanno dichiarato che gli scambi erano finiti, aggiungendo “per ora”. Il giornalista israeliano Amit Segal nella sua newsletter ha scritto che se esiste un radar degli iraniani che sta funzionando bene è quello che identifica la mancanza di propensione allo scontro e Teheran sente che Trump non vuole lo scontro, quindi provoca, colpisce, si sente impunita.

Non era mai accaduto che la Repubblica islamica rispondesse agli attacchi contro i gruppi che fanno parte del suo asse della resistenza, finora era sempre accaduto il contrario ed erano gli altri, come Hezbollah in Libano o gli houthi nello Yemen, a essere chiamati a intervenire per sostenere la loro testa, la Repubblica islamica. Finora Tsahal aveva colpito il Libano, senza aspettarsi attacchi iraniani. Teheran ha attaccato Israele per segnalare che l’asse esiste, è unito. Ha chiamato a raccolta anche gli houthi che hanno minacciato di chiudere il passaggio dello Stretto di Bab el Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden, e in serata hanno lanciato un razzo contro l’Arabia Saudita. Ma questa chiamata alle armi che doveva suonare come un grido di battaglia nasconde invece uno dei timori di Teheran sul collasso del suo sistema di alleanze, del suo asse della resistenza. La nuova regola della deterrenza non è passata e anzi l’attacco non fa bene all’immagine di Hezbollah in Libano: “Teheran cerca di salvare Hezbollah, vuole mostrarsi come l’avvocato del gruppo, garantire la sua sopravvivenza, ma così contraddice il mito stesso della resistenza, è un colpo all’immagine del gruppo sciita fra i suoi stessi sostenitori”, dice Ailam. Teheran ha agito, teme di perdere la sua capacità unificante fra i gruppi che ha armato in medio oriente e con un forte azzardo voleva imporre, dopo il nucleare e lo Stretto di Hormuz, un terzo pilastro della sua deterrenza. Resta una certezza: per il regime la guerra rimane una garanzia di sopravvivenza maggiore rispetto al negoziato.