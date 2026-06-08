Missili iraniani su Israele, raid israeliani sull'Iran

Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari in Iran, poche ore dopo che Teheran aveva lanciato i primi missili contro Israele da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco all’inizio di aprile. L’Aeronautica militare israeliana ha colpito siti nell’ovest e nel centro dell’Iran e non ha fornito per il momento ulteriori dettagli.

L’attacco iraniano di domenica è arrivato dopo i raid militari israeliani su obiettivi di Hezbollah nella parte meridionale di Beirut, e l'Idf ha intercettato tutti i missili iraniani in arrivo. “Il regime del terrore iraniano ha commesso un grave errore scegliendo ancora una volta il terrorismo”, ha affermato il portavoce dell'esercito Effie Defrin. In precedenza domenica, il presidente Donald Trump aveva dichiarato ad Axios che intendeva chiamare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per esortarlo a non rispondere: “Chiamerò Bibi adesso e gli dirò di non reagire. Si sono divertiti tutti e due. Israele ha fatto il suo attacco, l’Iran ha fatto il suo. Non ce n’è bisogno di un altro”, aveva detto inutilmente Trump.

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avevano detto di aver preso di mira la base aerea di Ramat David nel nord di Israele, “l'origine” dell’aggressione contro il Libano.

Trump aveva detto a Fox News di essere “tutt’altro che contento” degli attacchi israeliani a Beirut, e che il fuoco iraniano verso Israele “di certo non aiuterà i negoziati” volti a porre fine alla guerra. Funzionari statunitensi e iraniani avevano dichiarato nelle scorse settimane di essere "vicini" a un accordo di pace. “Quello che suggerisco all’Iran: avete lanciato i vostri missili, basta così, tornate al tavolo e concludete un accordo”, aveva detto Trump alla rete.