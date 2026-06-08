L’ennesimo drone abbattuto, questa volta in Lettonia. Serve un muro di deterrenza

Il comando Nato di protezione dei cieli ha autorizzato un caccia Rafale francese ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia, vicino al villaggio di Berzgale, a circa trenta chilometri dal confine con la Russia. È la prima volta che un drone viene abbattuto nello spazio aereo lettone. Le Forze armate del paese baltico non hanno specificato chi avesse lanciato il drone, ma hanno fatto sapere che l’ingresso nello spazio aereo era dovuto alla “guerra elettromagnetica russa”.