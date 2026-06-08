C'è stato un forte terremoto nelle Filippine. Allerta Tsunami

Alle 7:37 (ora locale) un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la costa dell'isola di Mindanao, nel sud delle Filippine. L'epicentro è stato individuato dall'US Geological Survey a circa 24 chilometri a sud-ovest di Burias. Molti sono i danni nelle isole. Alcuni edifici sono crollati. Diversi sono i morti, almeno 15 secondi le autorità locali. Centinaia sono i feriti.

Il presidente delle Filippine, Ferdinand R. Marcos Jr., ha dichiarato in un comunicato di aver ordinato la chiusura delle scuole in tutte le aree colpite di Mindanao e che il governo sta coordinando la risposta all'emergenza. Ai residenti delle province colpite nelle Filippine è stato ordinato di spostarsi in zone più elevate dopo che il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha avvertito della possibilità di onde alte fino a 3 metri. L'agenzia ha anche affermato che in alcune zone della Malesia erano possibili onde alte fino a 1 metro.