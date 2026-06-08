Esterinell'oceano pacifico
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C'è stato un forte terremoto nelle Filippine. Allerta Tsunami
Il sisma di magnitudo 7.8 aveva l'epicentro al largo dell'isola di Mindanao. Molti i danni. Allerta tsunami anche in Giappone, in Malesia e in Indonesia
8 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 07:54
Foto Ap via Ansa
Alle 7:37 (ora locale) un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la costa dell'isola di Mindanao, nel sud delle Filippine. L'epicentro è stato individuato dall'US Geological Survey a circa 24 chilometri a sud-ovest di Burias. Molti sono i danni nelle isole. Alcuni edifici sono crollati. Diversi sono i morti, almeno 15 secondi le autorità locali. Centinaia sono i feriti.
Il presidente delle Filippine, Ferdinand R. Marcos Jr., ha dichiarato in un comunicato di aver ordinato la chiusura delle scuole in tutte le aree colpite di Mindanao e che il governo sta coordinando la risposta all'emergenza. Ai residenti delle province colpite nelle Filippine è stato ordinato di spostarsi in zone più elevate dopo che il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha avvertito della possibilità di onde alte fino a 3 metri. L'agenzia ha anche affermato che in alcune zone della Malesia erano possibili onde alte fino a 1 metro.
L'Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un un avviso simile. Lungo un ampio tratto di costa nella prefettura di Ibaraki, nel Giappone orientale, fino alla prefettura più meridionale di Okinawa, possono abbattersi onde alte fino a 1 metro. Anche l'Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha avvertito di un possibile tsunami. Secondo il sistema di allerta tsunami statunitense stato ci sono pericoli anche per l'isola di Guam. L'agenzia ha precisato che non sussisteva alcuna minaccia per le coste del Pacifico degli Stati Uniti e del Canada.