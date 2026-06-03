Raid Usa sull'isola di Qeshm. L'Iran risponde contro le basi americane. In Kuwait colpito l'aeroporto: feriti e voli sospesi

La tregua appesa a un filo. Nel corso della notte gli Stati Uniti hanno fermato e neutralizzato una petroliera che si dirigeva verso l'Iran in violazione del blocco navale. La risposta di Teheran è stata immediata, con il lancio di missili e droni sulle basi statunitensi in Kuwait e negli altri paesi della regione. Le sirene, infatti, sono suonate anche in Bahrein e Arabia Saudita, ma pure esplosioni in Iraq. I pasdaran rivendicano di aver danneggiato la base della V Flotta Usa. Ma il Centcom, il comando centrale degli Stati Uniti, smentisce e fa sapere che missili e droni sono stati "abbattuti" ed è stato garantito che "nessun membro del personale o bene americano subisse danni".

I droni iraniani hanno invece sicuramente colpito un terminale passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costringendo le autorità kuwaitiane alla chiusura del traffico aereo. Il portavoce del ministero della Difesa dello Stato del Golfo, Saud Abdulaziz Al-Otaibi, ha descritto l'attacco come "un'aggressione criminale iraniana che ha causato significativi danni materiali alla struttura e feriti". Inizialmente il Centcom ha dichiarato che Teheran aveva lanciato due missili contro il Kuwait e tre contro il Bahrein, tutti disintegrati o intercettati.