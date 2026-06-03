Il visto di Fedorova, filorussa che piace a Bolloré, fa litigare tutta Parigi

Ma l’esecutivo, per ora, si limita a moltiplicare le dichiarazioni contro Fedorova – “propagandista patentata che serve da cassa di risonanza alla disinformazione del Cremlino” e che tutti i giorni “serve in tv la minestra di Putin”, ha commentato il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot – senza atti concreti. Arrivata in Francia nel 2017 grazie a un “passeport talent”, un permesso di soggiorno concesso dall’amministrazione francese ai cittadini stranieri in base a una competenza specifica e richiesto all’epoca da Russia Today per consentirle di lavorare a Parigi, Fedorova ha ottenuto nel 2021 dalla prefettura un primo rinnovo del permesso per quattro anni. Nel 2024, ha chiesto e ottenuto un ulteriore rinnovo di dieci anni, nonostante la guerra di aggressione in Ucraina da lei difesa, i crimini di guerra russi e la chiusura delle antenne di Russia Today e Sputnik nell’Ue. Il rinnovo del prezioso documento resta inspiegabile, sottolinea il Monde, a maggior ragione perché in quel periodo Parigi “inasprisce il rilascio e il rinnovo dei permessi agli stranieri che rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico, o addirittura li revoca. In quell’anno, si contano più di 4.600 rifiuti di rilascio o rinnovo, oltre a 2.255 revoche per questo motivo”. Per i dirigenti di Cnews, Europe 1 e Journal du dimanche, i media di proprietà di Bolloré su cui Fedorova esprime le sue opinioni, è una voce “rara e preziosa”. Ma è anche un “agente di destabilizzazione”, come ha detto ieri il deputato socialista Arthur Delaporte, un’ingerenza russa a volto scoperto.