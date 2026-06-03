La prima prova del nuovo premier iracheno Ali al Zaidi: ridurre il potere delle milizie

Per esempio, mentre le fazioni della cosiddetta “resistenza” irachena legate all’Iran, tra cui Kataib Hezbollah e Harakat Hezbollah al Nujaba, combattevano negli anni passati a fianco del regime siriano contro le forze di opposizione, Sadr vietò ai suoi combattenti di intervenire in Siria, sostenendo che i siriani avessero il diritto di ribellarsi all’oppressione. Sia nelle elezioni del 2018 sia in quelle del 2021, il blocco politico di Sadr ottenne il maggior numero di voti. Tuttavia, dopo mesi di stallo nella formazione del governo, nel giugno 2022 i parlamentari a lui vicini si dimisero in massa. Due mesi più tardi, i suoi sostenitori occuparono per settimane la Zona Verde di Baghdad, prima che scoppiassero violenti scontri con le fazioni filo-iraniane, che causarono decine di morti e centinaia di feriti. Nell’ottobre dello stesso anno Mohammed Shia al Sudani entrò in carica come primo ministro, ma solo dopo che Sadr aveva annunciato il proprio ritiro dalla politica. Da allora il noto religioso sciita è rimasto in gran parte dietro le quinte. Secondo alcuni osservatori, questa recente iniziativa potrebbe preannunciare il suo ritorno sulla scena politica; altri ritengono invece che si tratti semplicemente di un passo necessario e atteso da tempo per la pace e la sicurezza del paese. Alcuni commentatori hanno smesso di definire Sadr il “kingmaker” dell’Iraq – ruolo che per anni gli è stato attribuito – preferendo riservare questa etichetta al presidente del Consiglio supremo della Magistratura, il giudice Faiq Zaidan. Per alcuni, l’idea che il potere dietro le quinte sia esercitato da un magistrato altamente qualificato appare più accettabile rispetto a quella di un leader religioso e militare; altri, però, osservano che l’entità dei legami di Zaidan con le fazioni filo-iraniane resta poco chiara. Zaidan collabora regolarmente con numerosi paesi europei e con gli Stati Uniti in materia giudiziaria ed è stato nominato professore di Diritto presso l’American University of Iraq-Baghdad.