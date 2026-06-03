Il dopo Newsom in California e non solo: i risultati parziali del martedì di primarie statunitensi

, seggio per cui la repubblicana Joni Ernst non si ricandida. I democratici lì non vincono dal 2012, anno della riconferma di Obama, e non eleggono un senatore dal 2008. Nonostante questo, la caduta verticale nell’approvazione popolare di Trump e l’aumento del prezzo dei fertilizzanti dovuto al perdurare della guerra in Iran, fondamentali in uno stato a prevalenza agricolturale, hanno reso la sfida contendibile.e deputato statale in una contea profondamente repubblicana, che ha sconfitto il senatore statale Zach Wahls ottenendo più del 60 per cento dei voti. La sfida, senza esclusione di colpi, ha avuto come convitato di pietra il leader democratico al Senato Chuck Schumer: Wahls lo ha aspramente criticato, definendolo “parte dello status quo che ha fallito in Iowa” e ha affermato che, in caso di vittoria, non lo avrebbe sostenuto per un nuovo mandato da leader. Il senatore non ha dato un endorsement a Turek, che però ha ricevuto ben 10 milioni di dollari da VoteVets, un gruppo d’interesse di veterani legato a Schumer. A sfidare Turek sarà la repubblicana Ashley Hinson, che ha già ricevuto ben 29 milioni di dollari dal Senate Leadership Fund, il gruppo di finanziamento elettorale dei senatori repubblicani, a testimoniare come per tutti la sfida sia in bilico. I primi sondaggi vedono Turek e Hinson in sostanziale pareggio.