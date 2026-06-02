Sfiducia e corruzione, la nemesi di Pedro Sánchez otto anni dopo

In quel periodo il governo Rajoy era fortemente azzoppato dagli scandali interni e dagli avversari esterni. Il tentativo di secessione della Catalogna con il referendum illegale dell’anno precedente aveva creato una crisi istituzionale senza precedenti, ma l’autorevolezza del primo ministro era macchiata ogni giorno dagli scandali di corruzione che, sebbene non lo riguardassero direttamente sul piano penale, coinvolgevano il suo partito. Il principale era il “caso Gürtel”, nome in codice di un’inchiesta che aveva accertato l’esistenza, sin dalla fondazione del Pp nel 1989, di una struttura contabile parallela dedita al finanziamento illegale. “Si dimette, signor Rajoy, o continuerà ad aggrapparsi alla poltrona indebolendo la democrazia?”, disse il giovane leader socialista Sánchez, pronto a prendere in mano le redini della politica spagnola e a rifondarla sul piano non solo politico, ma anche etico.

Questa e altre frasi ritornano continuamente nel dibattito politico e assumono un sapore diverso, ora che ad attaccarsi alla poltrona indebolendo la democrazia è proprio Sánchez. Il socialista rampante aveva perso una battaglia molto polemica nel suo partito e si era dimesso da segretario, proprio perché non voleva permettere a Rajoy, attraverso l’astensione dei deputati socialisti, di assumere l’incarico di presidente di un governo di minoranza. Riconquisterà la leadership attraverso un lavoro di persuasione delle basi il cui regista sarà José Luis Ábalos, una figura allora poco nota che poi sarà anche il regista della mozione di sfiducia. Anche gli applausi che ricevette in Aula tornano oggi come fantasmi beffardi del passato, perché Ábalos poi divenuto segretario organizzativo del Psoe oggi è in carcere per lo scandalo di corruzione sulle mascherine anti-Covid e sulla sua testa pende una richiesta di condanna di 24 anni di reclusione: appalti truccati mentre gli spagnoli erano barricati in casa o negli ospedali. Tuttavia, è solo uno dei vari filoni delle inchieste che riguardano il Psoe e che stanno segnando la parabola politica di Sánchez.