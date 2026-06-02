L’attivismo di Macron sul Libano raggiunge “presto i suoi limiti”

La richiesta francese di una seduta d’urgenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu riflette la volontà di internazionalizzare il dibattito e di ricollocare la crisi libanese in un contesto multilaterale. “E’ uno dei princìpi guida della diplomazia francese sin dallo scoppio della guerra in Libano”, afferma Asrarguis, prima di aggiungere: “Parigi cerca di ricollocare il conflitto in un quadro giuridico internazionale preesistente, quello della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza, che si basa su tre principi fondamentali: il rispetto della sovranità libanese, il rafforzamento delle capacità dell’esercito libanese e la riduzione dei rischi di scontri transfrontalieri”. Ieri Macron ha salutato “l’impegno del presidente Trump”, con cui ha avuto un colloquio telefonico domenica sera, “a favore della sovranità e dell’integrità territoriale del Libano”. “La constatazione condivisa di Parigi e Washington è che un’espansione delle ostilità in Libano comporterebbe un grave rischio per l’intero equilibrio regionale. In particolare per la Siria, che Trump considera una delle sue recenti prodezze. Tuttavia, sarebbe eccessivo dedurne una perfetta convergenza di vedute tra Parigi e Washington. Gli americani continuano a considerare la sicurezza di Israele come la lente principale attraverso cui interpretare la crisi, mentre la Francia rimane più attenta alle dimensioni umanitarie del conflitto e alle sue conseguenze sulla sovranità e sulla stabilità del governo libanese”, spiega Asrarguis. “La questione essenziale – prosegue la ricercatrice – è quindi capire se questa convergenza di diagnosi possa trasformarsi in una convergenza di azione. Se Washington decidesse di esercitare appieno la propria influenza sulle autorità israeliane e se, parallelamente, Parigi riuscisse a mobilitare i partner europei e arabi attorno a un’iniziativa comune, allora potrebbe aprirsi una vera e propria finestra diplomatica”.