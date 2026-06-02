La Cina espelle l’ennesima giornalista occidentale. La verità è solo del Partito

A febbraio la Repubblica popolare cinese ha espulso Vivian Wang, corrispondente da Pechino del New York Times e una delle giornaliste occidentali più autorevoli e note in Cina. Il motivo? Un’intervista al presidente taiwanese Lai Ching-te, pubblicata dal quotidiano a dicembre e condotta dal giornalista Andrew Ross Sorkin, a cui Wang non aveva partecipato. In realtà, secondo quanto riportato dal New York Times, da parecchio tempo funzionari cinesi si lamentavano di Vivian Wang, perché aveva continuato a fare il suo lavoro nonostante le limitazioni della libertà giornalistica in Cina, con reportage sulla censura, sulla quotidianità post-Covid e su argomenti sensibili per la leadership di Pechino.