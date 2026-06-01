L’onda trumpiana in America latina arriva in Colombia

Con il 43,74 per cento ottenuto da Abelardo de la Espriella al primo turno presidenziale, da cui una ormai quasi certa vittoria al ballottaggio del 21 giugno, anche la Colombia sembra accodarsi alla generale spinta di una destra di tipo trumpiano che sta conquistando tutta l’America latina . E subito, infatti, sono arrivate le congratulazioni del presidente argentino Javier Milei, del leader del partito spagnolo Vox Santiago Abascal e di vari senatori repubblicani statunitensi.

Soprannominato “El Tigre”, Abelardo de la Espriella è arrivato primo a sorpresa in un voto caratterizzato da un record di affluenza, contro il 40,90 per cento del candidato di sinistra Iván Cepeda , appoggiato dal presidente uscente Petro, e il 6,92 per cento della candidata ufficiale della destra Paloma Valencia, che comunque ora lo sostiene. Esattamente come nel caso del presidente salvadoregno Nayib Bukele, dell’argentino Milei e del cileno José Antonio Kast, la sua non è solo la vittoria di una destra generica, ma di una nuova destra che ha drasticamente ridimensionato quella tradizionale, con una spinta che in termini italiani definiremmo “antipartitocratica”.

Il problema delle ondate migratorie, che ormai spaventano anche gli elettorati latinoamericani, è peraltro uno dei tre punti chiave affrontati dallo Shield of the Americas: assieme alla penetrazione nella regione delle influenze di Cina, Russia e Iran, e al boom di una criminalità spesso legata al narcotraffico. Il voto in Colombia è arrivato proprio dopo l’omicidio del politico Miguel Uribe Turbay, le minacce ad altri candidati e un’escalation di violenza, con ben 48 morti in scontri tra gruppi di narcoguarriglieri rivali la settimana prima del voto. Durante la campagna de la Espriella ha proposto un piano in dieci punti per trasformare la Colombia nella “patria miracolosa”, concentrandosi su sicurezza, sanità, istruzione, sviluppo rurale e lotta alla corruzione, e guarda con interesse anche alle megacarceri del presidente Bukele. Ha però anche colto l’occasione per dare del golpista a Petro, che su X ha scritto di non accettare per ora il risultato delle elezioni, prendendo di mira il software del conteggio – una reazione quasi trumpiana che ha suscitato la risposta del dipartimento di stato americano: “Gli Stati Uniti sostengono il diritto del popolo colombiano di scegliere liberamente”.