Lo spettro Brexit arriva in Canada

La regione canadese dell’Alberta terrà a ottobre un referendum per decidere se rimanere parte del Canada o se ottenere un secondo voto legalmente vincolante sulla secessione. Una petizione per la separazione, che ha raggiunto la cifra di 300 mila firme, era stata dichiarata nulla da un tribunale perché non erano state consultate sul tema in maniera appropriata le popolazioni native. Una petizione separata, per rimanere parte del Canada, aveva ottenuto 400 mila firme. La premier della regione, la conservatrice Danielle Smith, ha detto di essere “profondamente turbata” dalla decisione dei giudici e ha indetto il referendum, dichiarando che, “come premier, non farò sì che lo sbaglio di un giudice silenzi le voci di migliaia di cittadini”. Ha anche detto, però, che la sua posizione personale e quella del suo governo è di votare per rimanere parte del Canada. L’ira contro Ottawa di una parte degli abitanti è causata dalle regolamentazioni ambientali, votate sotto il precedente governo Trudeau, che secondo i secessionisti hanno bloccato la crescita della regione, particolarmente dipendente dal settore petrolifero.