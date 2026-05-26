L’Iran vuole la Cina come garante, ma per Pechino le priorità sono Tokyo e Taipei

Ieri è stata una giornata impegnativa per la diplomazia di Pechino. Il leader Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic, in visita di stato nella capitale cinese, al quale ha consegnato la medaglia dell’amicizia, la più alta onorificenza della Repubblica popolare riservata ai cittadini stranieri (il primo a riceverla era stato nel 2018 Vladimir Putin). Subito prima Xi aveva incontrato il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif, accompagnato naturalmente dal leader militare del paese, Asim Munir, appena rientrato da Teheran. Nonostante le ambiguità, l’agenda di Xi sulle crisi globali inizia a intravedersi.

Finora gli iraniani hanno parlato con la leadership pachistana per far arrivare i loro messaggi a Washington, ma da qualche giorno il coinvolgimento cinese è sempre più evidente. Teheran vuole la Cina al comando nel veicolare i propri interessi, e non solo come attore indiretto attraverso Sharif e Munir – e il motivo è soprattutto che il Pakistan ha scarsa credibilità da mediatore imparziale e terzo. Secondo alcune indiscrezioni circolate ieri sulla stampa indiana, la più attenta agli sviluppi del ruolo del Pakistan nella guerra in medio oriente, sarebbe stato il feldmaresciallo Asim Munir, ripartito sabato da Teheran, a portare a Xi Jinping un messaggio preciso: il regime della Repubblica islamica vuole che Pechino agisca da garante in qualsiasi futuro accordo con Washington, in particolare sulle questioni di sicurezza regionale e sul programma nucleare iraniano. Secondo alcune fonti del canale saudita al Hadath, l’Iran sarebbe addirittura pronto a trasferire il proprio uranio altamente arricchito fuori dal paese, ma a condizione che le scorte vengano inviate in Cina, una notizia smentita dall’agenzia Tasnim quasi in tempo reale (“come molti altri articoli sui dettagli dei negoziati, è falso e in linea con le operazioni psicologiche americane”). In realtà in questa nebbia di guerra non è chiaro soprattutto un punto: se Pechino sia in grado di prendersi la responsabilità di garantire un accordo di pace, e se la Casa Bianca voglia l’intervento cinese per ottenerlo. Quel che è certo è che il coinvolgimento diretto di Pechino con il regime iraniano è ormai svelato anche da Teheran: sabato in un’intervista al giornale online Faraz Mohammad Sarafraz, membro del Consiglio supremo del cyberspazio ed ex direttore dell’emittente di stato Irib, ha detto che l’Iran ha importato dalla Cina la tecnologia per tagliare permanentemente l’accesso a internet della popolazione, consentendolo solo a un numero ristretto di utenti selezionati. Secondo il Financial Times, a novembre dello scorso anno i pasdaran hanno acquisito tecnologia satellitare militare cinese, collegata al loro programma sui droni e missilistico, attraverso una rete di approvvigionamento con base negli Emirati Arabi Uniti.