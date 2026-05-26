L’esercito israeliano avanza in Libano. Vittime e messaggi

La domanda che pone il quotidiano israeliano è se l’incursione sia “volta ad aumentare il controllo sul territorio libanese, esercitando pressione su Hezbollah affinché riduca gli attacchi o accetti addirittura un disarmo parziale, oppure se abbia un valore più simbolico, ovvero dimostrare all’opinione pubblica israeliana che l’esercito e il governo stanno reagendo con fermezza agli attacchi dei droni”. Israele e Stati Uniti si sono mossi ancora una volta insieme, ma su fronti separati. Gli americani, nonostante i negoziati, hanno scelto di tornare a colpire l’Iran, gli israeliani hanno prima ripreso i bombardamenti nel sud (dopo aver chiesto l’autorizzazione a Washington che avrebbe chiesto di non colpire Beirut), poi hanno iniziato l’incursione via terra. I media libanesi parlano di più di venti vittime nelle prime ventiquattro ore. Dopo giorni trascorsi a negoziare e ad attendere la risposta degli iraniani, gli americani hanno mandato un segnale. Per gli israeliani, invece, si tratta di qualcosa di più di un segnale, ovvero della volontà di non sprofondare in uno stato di “pace calda”.

Prima del 7 ottobre, la regola era colpire in risposta a un attacco. Da anni, le azioni preventive erano ridotte al minimo. Questo aveva creato una situazione di monitoraggio, più in Libano che nella Striscia di Gaza, in cui gli israeliani di fatto osservavano Hezbollah ampliare le sue capacità, ma non intervenivano. Dopo il 7 ottobre, la concezione è cambiata e Israele ha scelto di agire contro i suoi nemici al minimo segnale, di non lasciare possibilità di proliferazione. Hezbollah rappresenta una minaccia più grande di Hamas in questo momento e nessuno a Gerusalemme vuole che la guerra si concluda con la consapevolezza che il gruppo armato è in grado di lanciare droni che le difese israeliane abbattono ancora a fatica. I colloqui diretti fra Israele e il governo del Libano non si sono interrotti, ma Gerusalemme rimane convinta che i funzionari libanesi, per quanto non tollerino lo stato nello stato che ha creato Hezbollah nel paese, non prenderanno mai delle misure definitive per limitarne il potere. Hezbollah non è entrato nel territorio israeliano, ma dopo il 7 ottobre si è unito alla guerra di Hamas e rimane, nonostante le difficoltà e l’impoverimento, l’alleato a cui l’Iran continua a dare più cure in denaro e armi. Lasciarlo in grado di agire, dopo due anni in cui Tsahal ha applicato una deterrenza capillare e devastante, sarebbe un pericolo e un messaggio di resa a Teheran e ai suoi gruppi armati. Il tempo verso il negoziato scorre, Hezbbolah è ancora al suo posto.