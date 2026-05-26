L’Ebola e il prezzo sanitario dell’America first

Le notizie che arrivano dalla Repubblica democratica del Congo sono devastanti. Oltre novecento casi sospetti di Ebola nella provincia dell’Ituri, più di cento morti accertati, centri di cura dati alle fiamme, operatori sanitari che lavorano con mascherine e gel igienizzante come unica protezione. La variante Bundibugyo del virus, responsabile dell’ultimo focolaio che si sta diffondendo, non ha né vaccino né terapia approvata. Ieri due casi sospetti provenienti dall’Uganda sono stati isolati anche a Milano. E nel frattempo a Kinshasa gli operatori umanitari denunciano la mancanza persino dei sacchi per i cadaveri, con corpi altamente contagiosi. Secondo gli esperti ad avere parte della responsabilità di questa pericolosa tragedia è la Casa Bianca di Donald Trump. Nei giorni scorsi la stampa americana ha sottolineato come il ritiro dei fondi americani all’Organizzazione mondiale della Sanità, lo smantellamento dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (UsAid), i tagli ai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e la riduzione progressiva degli aiuti sanitari diretti a Congo e Uganda sono stati un mix letale per la fragile architettura di sicurezza sanitaria dei paesi colpiti.