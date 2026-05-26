Embargo farsa e nuovo ambasciatore Ue. L’Opa di Atene in Libia

I ricatti degli Haftar all’Europa, e in particolare alla Grecia, sul dossier dei migranti hanno fatto cadere ogni residuale ipocrisia europea riguardo all’embargo delle armi e del petrolio in Libia. La settimana scorsa, Francia e Grecia hanno rinunciato a presentare una richiesta di rinnovo del mandato dell’Onu per la missione dell’Ue Irini. Questo significa che dal prossimo primo agosto l’operazione militare continuerà senza però l’ombrello della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2819. Un favore di certo molto apprezzato da Bengasi. Il mancato rinnovo del mandato dell’Onu trae origine dalla questione delle ispezioni a bordo delle navi che contrabbandano petrolio dalla Libia, una competenza di cui oggi Irini è sprovvista per quanto riguarda i prodotti petroliferi. Alcuni stati membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu hanno minacciato di apporre il veto a qualsiasi potenziamento del mandato di Irini in tal senso e a quel punto, per evitare di palesare con un voto a New York le divisioni sul dossier libico, Grecia e Francia avrebbero rinunciato a sottoporre la richiesta di rinnovo.

Fonti del Foglio spiegano però che il passo indietro dei due paesi europei è frutto, ancora una volta, dei ricatti dei libici, in particolare degli Haftar. “La Grecia poteva cercare di elaborare un documento in grado di portare quantomeno all’astensione di Cina e Russia – spiega una fonte diplomatica al Foglio – Non è stato fatto perché su Atene pende sempre la minaccia di Haftar di fare arrivare più migranti a Creta”. “L’interesse dei paesi europei di fare rispettare l’embargo in Libia non esiste più – dice un altro funzionario diplomatico – L’embargo ormai è una barzelletta”.

Gli sforzi degli stati europei vanno ora in direzione di uno spostamento del focus della missione, non ultimo il monitoraggio della flotta ombra russa o la salvaguardia dei cavi sottomarini. E poi c’è l’immigrazione, intesa non come il soccorso in mare, bensì come l’attività di addestramento della Guardia costiera libica. Il potenziamento di Irini in funzione anti immigrazione è un vecchio pallino dell’Italia, che già nel 2022, con l’allora ministro della Difesa Lorenzo Guerini, aveva auspicato un ruolo della missione europea da “addestratore” dei guardiacoste di Tripoli.