Basta illusioni. Il sogno irrealizzabile di un cessate il fuoco in Ucraina

L’ex cancelliere tedesco Olaf Scholz si era dichiarato pubblicamente contrario a puntare a una vittoria ucraina: “L’Ucraina non deve perdere” – ma come si configura uno scenario finale in cui Kyiv non perde ma non vince nemmeno? Friedrich Merz, l’attuale cancelliere tedesco, ha suggerito che l’Ucraina dovrebbe cedere territori in un eventuale accordo di pace. Questi frammenti del dibattito tedesco sono sintomatici di una convinzione diffusa in occidente: che un cessate il fuoco sia l’unica cosa che l’Ucraina possa ottenere o debba cercare dalla guerra. Riconquistare i territori occupati dalla Russia appare irrealistico perché la guerra è in una situazione di stallo. Il timore di un’escalation nucleare ha inoltre smorzato l’appetito per la vittoria, in particolare a Washington. Di qui la narrativa confusa emersa dopo il 2022, in cui le cosiddette armi difensive – come i sistemi di difesa aerea – venivano consegnate a Kyiv senza esitazione, mentre la fornitura delle cosiddette “armi offensive” innescava cascate di dibattiti completamente scollegati dalla realtà. La possibile consegna dei missili da crociera Taurus, per esempio, è stata presentata come una “nuova” o “pericolosa” “escalation”, mentre l’aviazione russa continuava a bombardare le città ucraine con missili da crociera ventiquattr’ore su ventiquattro. Dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, è esploso un aspro dibattito sugli obiettivi di guerra – o sugli obiettivi della coalizione occidentale a sostegno di Kyiv. Come dovrebbe presentarsi l’esito finale del conflitto e cos’è concretamente raggiungibile?Friedrich Merz, l’attuale cancelliere tedesco, ha suggerito che l’Ucraina dovrebbe cedere territori in un eventuale accordo di pace. Questi frammenti del dibattito tedesco sono sintomatici di una convinzione diffusa in occidente: che un cessate il fuoco sia l’unica cosa che l’Ucraina possa ottenere o debba cercare dalla guerra. Riconquistare i territori occupati dalla Russia appare irrealistico perché la guerra è in una situazione di stallo.Di qui la narrativa confusa emersa dopo il 2022, in cui le cosiddette armi difensive – come i sistemi di difesa aerea – venivano consegnate a Kyiv senza esitazione, mentre la fornitura delle cosiddette “armi offensive” innescava cascate di dibattiti completamente scollegati dalla realtà. La possibile consegna dei missili da crociera Taurus, per esempio, è stata presentata come una “nuova” o “pericolosa” “escalation”, mentre l’aviazione russa continuava a bombardare le città ucraine con missili da crociera ventiquattr’ore su ventiquattro.

L’ipotesi implicita che la Russia avrebbe esaurito lo slancio e avrebbe acconsentito a un cessate il fuoco non si è materializzata. L’Ucraina resiste agli assalti russi da oltre quattro anni. L’esaurimento delle risorse o il rendimento decrescente delle operazioni offensive non ha costretto Mosca a riconsiderare il suo obiettivo di guerra originario: la sottomissione dell’Ucraina. Al culmine delle operazioni d’assalto meccanizzato russo nel 2024, la Russia ha immesso nel conflitto circa 1.500 carri armati e 2.500 veicoli da combattimento per la fanteria o trasporti blindati. La maggior parte di questi mezzi proveniva da depositi dell’era sovietica. Anche nelle condizioni migliori del 2023, l’Ucraina ha ricevuto dall’occidente meno di un terzo di quella quantità. Eppure la Russia non è riuscita a convertire la sua superiorità materiale in risultati operativi, né tanto meno strategici. Nel 2025 Mosca ha dovuto cambiare tattica, passando all’assalto di fanteria e all’infiltrazione, perché le perdite di mezzi corazzati erano insostenibili e non potevano essere rimpiazzate. Invece di un cessate il fuoco, la Russia ha scelto l’adattamento tattico.

Le forze armate russe sono passate all’infiltrazione di fanteria combinata con l’interdizione basata su droni delle riserve e dei reparti in rotazione. In sostanza, queste tattiche si fondano sull’attrito delle persone come ultima risorsa. Il Cremlino considera ancora i propri soldati sacrificabili. Mosca deve mobilitare circa 30 mila uomini al mese per mantenere la propria forza combattente. Mosca è ancora in offensiva, ma l’utilità marginale dell’azione offensiva si sta riducendo. I guadagni territoriali netti sono diminuiti costantemente dall’estate del 2025, mentre i costi per conseguirli sono aumentati. Le forze ucraine si sono adattate alle tattiche russe, sia sul piano tecnico sia su quello tattico. I droni intercettori degradano la capacità di ricognizione russa, e le linee difensive assottigliate vengono rinforzate con veicoli di terra a guida autonoma. Sul piano tattico, una migliore sincronizzazione della guerra elettronica, dei droni e delle capacità di manovra convenzionale consente alle forze ucraine di neutralizzare gli infiltrati. La forza complessiva della Russia si sta riducendo e la sua potenza offensiva sta raggiungendo un plateau. All’attrito umano si aggiungono i colpi inferti dalla capacità di attacco a medio raggio ucraina, che sottrae all’avversario costosi sistemi di difesa aerea, sistemi di guerra elettronica e sensori a lungo raggio. La campagna di attacchi in profondità dell’Ucraina contro l’industria petrolifera e della difesa russa ha aumentato il costo economico di una guerra continua.

La Russia non è tuttavia ancora interessata a un cessate il fuoco, nemmeno se si trattasse di una semplice pausa nei combattimenti. Al contrario, la distrazione americana con l’Iran è vista come una gradita interruzione dei “negoziati di pace”. L’Amministrazione Trump vuole attuare un cessate il fuoco quasi a qualunque costo, e questo offre a Mosca molte carte da giocare. Washington non è disposta a fornire all’Ucraina alcuna garanzia di sicurezza concreta. L’incertezza politica che ne deriverebbe in un’Ucraina postbellica scoraggerebbe gli investitori, l’attenzione occidentale svanirebbe, mentre i soldati mobilitati si congederebbero per ricongiungersi alle famiglie all’estero. Un cessate il fuoco come lo concepisce l’Amministrazione Trump fornirebbe a Mosca le condizioni favorevoli per riprendere la guerra in un secondo momento, in circostanze più propizie. Eppure, ogni volta il Cremlino insiste su condizioni che sa perfettamente essere inaccettabili per l’Ucraina, al fine di poter continuare a combattere (in cima all’elenco vi è la richiesta di un ritiro ucraino dall’oblast di Donetsk). Stupisce quanto poco sforzo il Cremlino dedichi al raggiungimento di un simile cessate il fuoco. Le forze armate russe potrebbero sfruttare una pausa per riorganizzarsi, ricostituirsi, riordinarsi e ritentare; per recuperare terreno nella guerra dei droni e schierare unità più numerose e meglio addestrate; per delocalizzare e diversificare l’industria strategica dall’ovest verso l’est della Russia; per addestrare i soldati a standard più elevati, dato che la scarsa qualità della fanteria russa è un fattore limitante per le tattiche di infiltrazione; e per arruolare ulteriori soldati che rimpiazzino le formazioni decimante. Trump è ansioso di revocare le sanzioni alla Russia e di stringere accordi per arricchimento personale, il che farebbe immediatamente rifiorire i flussi di cassa russi – tanto più con i prezzi del petrolio attualmente elevati – eppure nemmeno una pausa nel conflitto sembra essere nella mente del Cremlino.

Vladimir Putin teme le conseguenze politiche di un cessate il fuoco? O le domande dei cittadini sui costi della guerra: perché la Russia ha sacrificato tanto e ottenuto così poco? Per i nazionalisti russi, Donetsk o Luhansk non sono città sacre. Odessa o Kyiv sarebbero un premio degno, ma non sono state conquistate. Teme che la popolazione possa ribellarsi senza la costante minaccia di essere inviata al fronte o detenuta? In una certa misura, la guerra ha effettivamente stabilizzato il regime. Ha paura che la società non possa essere mobilitata per una rivincita? Che possa sentirsi troppo a proprio agio con la nuova pace? Putin ha messo la sua reputazione e il suo lascito in un unico paniere – la guerra contro l’Ucraina – e sembra non voler accettare il fallimento. E mentre il Cremlino investe poco sforzo nei negoziati, ne investe molto nella repressione interna e nelle misure precauzionali – alimentando speculazioni su una nuova ondata di mobilitazione per proseguire la guerra. La cosiddetta operazione militare speciale continuerà quindi indipendentemente dallo stato delle forze armate russe. Tutte le speranze di un cessate il fuoco riflettono un pensiero illusorio in occidente piuttosto che un calcolo strategico a Mosca. Certo, le forze armate russe non hanno alcuna possibilità di conseguire la vittoria attraverso un’irruzione, una manovra geniale o operazioni in profondità. Tuttavia, questa non è la teoria della vittoria di Putin dall’aprile del 2022: sta conducendo una guerra di attrito progettata per esaurire gli ucraini. Una guerra di attrito statica andrà avanti finché le forze armate russe o quelle ucraine non si spezzeranno e crolleranno.

Putin crede ancora di poter consumare l’Ucraina più rapidamente di quanto l’Ucraina possa consumare le sue forze armate, ma questa convinzione potrebbe essere errata. Gran parte del suo ragionamento si fonda sulla percepita debolezza dell’occidente e sul calo della volontà politica ed economica di sostenere Kyiv. Anche questo, tuttavia, potrebbe rivelarsi infondato. Tutt’altro che certo è che Putin riceva valutazioni accurate sullo stato delle sue forze armate, poiché i rapporti falsificati e le valutazioni ottimistiche sono radicati nella cultura militare russa quanto la corruzione. Senza un’idea precisa dello stato delle proprie forze, continuare la guerra e aumentare la pressione in attesa della prossima elezione in occidente, del prossimo sviluppo tecnologico o della scadenza dell’attuale pacchetto finanziario per l’Ucraina – sperando che uno di questi eventi provochi il tanto agognato collasso del nemico – appare a Putin come una scelta razionale. Il suo disprezzo per la vita umana e per i sacrifici dei suoi compatrioti rende questa scelta apparentemente logica, finché le forze armate russe non si spezzeranno, i soldati non si rivolteranno contro i loro comandanti e il sistema non crollerà. Allora l’Ucraina vincerà e le forze armate russe disintegrate potranno essere espulse dal paese.

In definitiva, quindi, la guerra potrebbe concludersi con una vittoria russa o con una vittoria ucraina, ma la possibilità che si chiuda con un cessate il fuoco negoziato appare remota. Per l’Europa, i rischi per la sicurezza impliciti in una vittoria russa sono profondi, tanto più ora che gli Stati Uniti hanno cessato di essere un alleato. Invece di inseguire il sogno irrealizzabile di un cessate il fuoco, l’Europa deve lavorare verso l’esito alternativo: una vittoria ucraina determinata dal collasso dello stato russo.