Saied si agita e zittisce i dubbi sul suo futuro. “Solo menzogne”
Dopo l'inchiesta del Foglio, il presidente tunisino risponde di persona alle voci sui suoi ipotetici sostituti. "La gestione dello stato non può basarsi su post sui social network o su pagine sospette né sulla diffusione di calunnie”
Il presidente tunisino Kais Saied con il presidente del Parlamento, Ibrahim Bouderbala, e quello del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, Imed Derbali
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Sono nato a Latina nel 1985. Sangue siciliano. Per dimenticare Littoria sono fuggito a Venezia per giocare a fare il marinaio alla scuola militare "Morosini". Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche a Gorizia. Ho vissuto a Damasco per studiare arabo. Nel 2012 sono andato in Egitto e ho iniziato a scrivere di Medio Oriente e immigrazione come freelance. Dal 2014 lavoro al Foglio.