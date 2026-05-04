In Tunisia il post Saied è "un terremoto". La smentita (che non lo è) di Ghribi

Per ora di reale c’è solo la constatazione tra gli oppositori di Saied che quella dell’imprenditore nato a Sfax è vista come una candidatura forte: “Se non altro, perché Saied non potrebbe permettersi di arrestarlo come ha fatto invece finora con tutti gli altri dissidenti”, dicono al Foglio. Ieri, in una nota diffusa solo in arabo – non a caso, visto che la maggior parte dei suoi post è tradotta anche in inglese e italiano – Ghribi ha risposto all’ipotesi di una sua candidatura in Tunisia, rilanciata anche da al Jazeera. “Tale proposta non è partita da me, né è il risultato di un'iniziativa mia o di qualsiasi entità che mi rappresenti”, ha chiarito. “La mia mano è ancora tesa alla Tunisia e la mia volontà di partecipare a qualsiasi sincero sforzo volto al progresso di questa nazione è incrollabile. Non nutro alcun risentimento, né aspiro a incarichi o vantaggi personali; credo piuttosto che servire la Tunisia sia di per sé un onore”. Nessuna smentita, insomma, semmai il contrario. E Saied? Chi lo conosce sostiene che le ultime notizie devono averlo fatto saltare sulla sedia. “Di solito si scalda per molto meno”.