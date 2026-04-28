Putin e Kim sanciscono con "il sangue" un nuovo accordo militare

Lo scorso fine settimana una delegazione russa composta dal ministro della Difesa Andrei Belousov e il presidente del Parlamento Vyacheslav Volodin è arrivata a Pyongyang per presiedere all’inaugurazione del monumento dedicato ai soldati nordcoreani morti nel Kursk per combattere la guerra d’invasione russa in Ucraina. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha parlato di una “nuova storia di amicizia con la Russia scritta con il sangue”, e in effetti la cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang dalla guerra del 24 febbraio 2022 si è fatta sempre più intensa, il regime nordcoreano ha fornito aiuto al Cremlino quando ne aveva più bisogno con armi, proiettili e missili, fino a inviare migliaia di uomini al confine con l’Ucraina in cambio di aiuto finanziario e tecnologia militare.