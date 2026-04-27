L’Iron Dome agli Emirati

Dall’inizio dell’operazione militare americana e israeliana contro l’Iran,ha scritto Barak Ravid su Axios, in uno scoop (un altro) sull’aiuto militare offerto da Israele agli Emirati. Secondo il ministero della Difesa di Abu Dhabi, l’Iran ha lanciato circa 550 missili balistici e da crociera e più di 2.200 droni contro gli Emirati Arabi Uniti – per la maggior parte intercettati, ma alcuni sono riusciti a colpire obiettivi militari e civili nel paese. Così– e diverse decine di operatori dell’esercito – dopo una telefonata con il presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed.: così sono stati intercettate decine di razzi iraniani. L’aeronautica israeliana ha anche condotto numerosi attacchi per eliminare i missili a corto raggio posizionati nell’Iran meridionale prima che potessero colpire gli Emirati Arabi Uniti e altri paesi del Golfo.