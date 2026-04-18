Trump proibisce a Israele nuovi attacchi in Libano e costringe Bibi a una decisione impopolare
Per la prima volta Washington “proibisce” a Israele un’azione militare. Netanyahu cede, ma il prezzo politico è alto e cresce il dissenso interno
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante un incontro a Gerusalemme (foto EPA/RONEN ZVULUN / POOL)
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Micol Flammini è giornalista del Foglio. Scrive di Europa, soprattutto orientale, di Russia, di Israele, di storie, di personaggi, qualche volta di libri, calpestando volentieri il confine tra politica internazionale e letteratura. Ha studiato tra Udine e Cracovia, tra Mosca e Varsavia e si è ritrovata a Roma, un po’ per lavoro, tanto per amore. Nel Foglio cura la rubrica EuPorn, un romanzo a puntate sull'Unione europea, scritto su carta e "a voce". E' autrice del podcast "Diventare Zelensky". In libreria con "La cortina di vetro" (Mondadori)