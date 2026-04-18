Trump proibisce a Israele nuovi attacchi in Libano e costringe Bibi a una decisione impopolare

Israele sapeva che la guerra in Iran sarebbe finita quando lo avesse deciso Washington, la guerra in Libano contro Hezbollah era invece una questione tutta israeliana, una guerra simbiotica ma separata. Trump vuole l’accordo con l’Iran, i contorni per la firma di un memorandum sono già pronti, i dossier sono separati, ma la valutazione è che la prosecuzione dei bombardamenti devastanti in Libano non faccia bene alla popolarità della Casa Bianca né ai colloqui con Teheran. Fra se stesso e Netanyahu, Trump ha scelto se stesso. Soltanto il presidente americano poteva costringere il premier di Israele a prendere una decisione tanto dolorosa per la sua popolarità interna.