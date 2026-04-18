Orbán lascia la sedia vuota nell’Ue e boicotta il prestito a Kyiv

La politica della sedia vuota fu adottata dalla Francia nel 1965-66, quando l’allora presidente Charles de Gaulle ritirò i suoi rappresentanti dagli organismi decisionali della Comunità economica europea (Cee) per un conflitto legato alla Politica agricola comune e il suo finanziamento. Per sette mesi la Cee non fu in grado di prendere alcuna decisione a causa della regola dell’unanimità. Da allora tutto è cambiato. La Cee è diventata l’Ue e il voto a maggioranza qualificata ha in gran parte sostituito l’unanimità. Ma non in politica estera. Orbán ha usato il suo potere di veto per ostacolare e alla fine paralizzare il sostegno dell’Ue all’Ucraina nella guerra di aggressione della Russia. E conta di farlo fino all’ultimo giorno. Dover aspettare il 9 maggio, per l’Ue non è un semplice fastidio. L’Ucraina ha urgente bisogno di fondi per continuare a pagare gli stipendi e procedere con gli ordini di armamenti. La Commissione sta lavorando per procedere rapidamente all’esborso delle prime tranche del prestito, ma ogni giorno di ritardo indebolisce Kyiv. Sulle sanzioni alla Russia, la potenziale elezione di un primo ministro in Bulgaria domenica potrebbe introdurre nuova incertezza. Il partito dell’ex presidente Rumen Radev, considerato filo-russo e critico delle sanzioni, è nettamente in testa nei sondaggi. Sulle sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania – che includono i ministri israeliani Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich – alcuni diplomatici temono che la Repubblica ceca possa tornare a dire “no” dopo la partenza di Orbán.