La super tassa sulle case di NY e i fatti

Sono gli errori classici del populismo. E non è un caso, purtroppo, che uno dei primi ad applaudire all’iniziativa di Mamdani sia stato, in Italia, il sindaco di Milano Beppe Sala: “Se potessi lo farei anch’io”, ha detto. A parte che non può – ci vorrebbe prima una seria riforma istituzionale e delle amministrazioni locali – l’errore sta sempre nello steso punto. Per aiutare chi non è ricco a trovare un’abitazione degna del nome non basta salassare chi abita nei grattacieli verticali, è necessario fare in modo che la città si allarghi, che diventi possibile e dignitoso abitare dove oggi i trasporti o i servizi non lo consentono. Ma a Milano, ad esempio, l’arrivo di “nuovi ricchi” ha portato a un iper gettito Irpef i 30 milioni: soldi che potranno essere usati. O Sala preferisce farli scappare, per compiacere le urla di piazza?