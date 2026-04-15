La scelta elettrica di Parigi contro la crisi

Al tempo stesso, si tratta di provvedimenti controversi, che altri hanno dovuto abbandonare: l’ex cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sul divieto di nuove caldaie a gas aveva subìto una cocente sconfitta. In Francia, però, è diverso: Lecornu si richiama implicitamente al precedente di Pierre Messmer, il premier che nel 1974, dopo il primo choc petrolifero, lanciò il più colossale programma nucleare della storia. Ed è proprio quell’iniziativa che consente ai francesi di vedere nell’elettricità uno strumento di emancipazione dai combustibili fossili (che incidono sul consumo lordo di energia per il 60 per cento, contro una media Ue superiore al 70 per cento): grazie all’atomo dispongono di energia abbondante, pulita e a basso costo. Non per niente, già oggi una famiglia francese consuma attorno a 5.000 kWh annui, circa il doppio di una italiana. Quindi non si tratta di avviare un percorso ma di accelerare su una strada già battuta. Mentre Italia, Germania e Spagna puntano su costose misure di breve termine, come il taglio delle accise, la Francia guarda al lungo termine – e può farlo solo perché l’ha già fatto cinquant’anni fa.