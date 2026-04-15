Il Sudan abbandonato

Secondo il World Food Programme, il paese sta attraversando la più grande crisi alimentare del mondo. Oltre il 40 per cento della popolazione mangia a stento una volta al giorno e il numero di bambini che muoiono di malnutrizione è in costante crescita. E ci sono la violenza, gli attacchi con i droni, gli stupri utilizzati dalle Rsf come arma di sottomissione, la pulizia etnica, la ferocia che ricorre in ogni testimonianza: uomini costretti ad assistere agli stupri delle mogli e delle figlie, e poi ad ammazzarle; figli costretti a uccidere le sorelle e i padri e le madri, e poi ad arruolarsi, e via così, di orrore in orrore. I sopravvissuti non hanno di che mangiare, i centri per gli sfollati non hanno più spazio, molti si costruiscono dei rifugi con bastoni e tessuti, che spesso vengono razziati. Il Sudan riceve soltanto una piccola parte degli aiuti umanitari necessari, in gran parte a causa dei tagli voluti dall’Amministrazione Trump.