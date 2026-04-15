Contro il rovesciamento della frittata a Hormuz

Trump merita la sconfitta, ma i suoi attuali nemici iraniani non meritano la vittoria a tavolino. E non la merita la Cina multipolarista che tronfieggia con la sua diplomazia distante. Trump si è messo da solo, con Big Mac e patatine fritte, nel sacco, e come tutti i cinici velleitari paga e fa pagare a tutti il costo della sua incertezza e volubilità, ma banchettare e festeggiare sulla sua alleanza con Israele per la distruzione di un odioso regime della forca islamista è la Grande Bouffe di un mondo che vuole morire del croissant nucleare più o meno senza saperlo. Di fronte all’esplosione atomica del pogrom del 7 ottobre, di fronte all’uranio in arricchimento a Natanz e all’approntamento di una potenza missilistica corrispondente, di fronte alla fucilazione di migliaia di iraniani che protestavano contro il regime del cappio e della tortura, di fronte alla moltiplicazione degli eserciti sterminazionisti ai confini di Israele Trump e Netanyahu possono anche aver sbagliato tutto, secondo la vulgata che prende piede mentre il combattimento è in corso e l’economia mondiale è in ostaggio del ricatto energetico, ma nessuno ha indicato un’alternativa seria, da nessuna parte è venuta un’analisi seria e un serio sforzo di aggregare una coalizione per la riscrittura della pace e della stabilità nella regione dove è in ebollizione da decenni l’attacco al piccolo e al grande Satana.