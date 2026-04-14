Editoriali
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Le forze russe hanno violato 10.721 volte la tregua di Pasqua in Ucraina
Il cessate il fuoco è durato 32 ore: significa che c’è stata una violazione ogni undici secondi. Mosca ha denunciato 1.971 violazioni ucraine. I giornali hanno equiparato le “accuse reciproche”, ma Zelensky aveva dichiarato che, in caso di attacco anche durante la tregua, le forze ucraine avrebbero necessariamente risposto
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14 APR 26
Ultimo aggiornamento: 07:21 AM
Una brigata meccanizzata ucraina fa volare dei droni (foto Ansa)
Secondo le forze militari ucraine, la Russia ha violato il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa 10.721 volte, sì: diecimilasettecentoventuno volte, in particolare proprio domenica. Il cessate il fuoco – che è stato introdotto proprio dalla Russia che ha voluto mostrarsi magnanima quando è noto che l’Ucraina ha proposto e riproposto molte tregue: tutte rifiutate – è entrato in vigore sabato 11 aprile alle 16 ed è durato tutto il 12 aprile, per un totale di 32 ore. Le violazioni registrate dall’esercito ucraino sono: 6.830 attacchi con droni Fpv; 2.205 attacchi con droni suicidi (Italmas, Lancet, Molniya); 1.567 attacchi di artiglieria; 119 operazioni di assalto. Significa che c’è stata una violazione ogni undici secondi. In uno di questi attacchi, i russi hanno colpito una squadra di soldati che si occupa delle evacuazioni lungo la linea del fronte, in particolare Huliaipilske, nella zona di Zaporizhzhia. Non appena la tregua, si fa per dire, è finita, la Russia ha lanciato 98 droni contro l’Ucraina, di cui 65 Shahed: 87 sono stati abbattuti, ma almeno due persone sono morte.
Mosca ha registrato e denunciato le violazioni ucraine della tregua, 1.971, ha dichiarato domenica mattina, con due civili uccisi. I giornali hanno ripreso le “accuse reciproche” equiparandole, quando i numeri sono totalmente diversi e quando Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che, in caso di attacco anche durante la tregua, le forze ucraine avrebbero necessariamente risposto per difendersi, e aveva anche proposto di prolungare il cessate il fuoco oltre la Pasqua. Come sempre, l’offerta è stata rifiutata. Ma nel loro resoconto delle violazioni, gli ucraini hanno sottolineato che i loro soldati del 24esima brigata meccanica hanno permesso alle forze russe di recuperare i loro caduti sul campo: gli ucraini guardavano ma non sparavano, “questa è la differenza tra i nostri due eserciti”.