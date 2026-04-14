Mosca ha registrato e denunciato le violazioni ucraine della tregua, 1.971, ha dichiarato domenica mattina, con due civili uccisi. I giornali hanno ripreso le “accuse reciproche” equiparandole, quando i numeri sono totalmente diversi e quando Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che, in caso di attacco anche durante la tregua, le forze ucraine avrebbero necessariamente risposto per difendersi, e aveva anche proposto di prolungare il cessate il fuoco oltre la Pasqua. Come sempre, l’offerta è stata rifiutata. Ma nel loro resoconto delle violazioni, gli ucraini hanno sottolineato che i loro soldati del 24esima brigata meccanica hanno permesso alle forze russe di recuperare i loro caduti sul campo: gli ucraini guardavano ma non sparavano, “questa è la differenza tra i nostri due eserciti”.