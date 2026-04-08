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Quali sono le infrastrutture energetiche iraniane che Trump ha minacciato di distruggere
Damavand, Ramin, Kerman, Bushehr, Bandar Abbas. Dove si trovano e come si alimentano le principali centrali elettriche del paese
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8 APR 26
Gli iraniani "perderanno tutte le centrali elettriche e tutti gli altri impianti che hanno in tutto il paese", aveva detto il presidente americano Donald Trump dopo aver prorogato l'ennesimo ultimatum con la Repubblica islamica dell'Iran, minacciando di colpire i ponti e le infrastrutture civili del paese. Le principali centrali energetiche iraniane sono quasi un centinaio, a gas, carbone, idroelettriche, nucleari e a petrolio, ma la maggior parte sono a gas e rappresentano circa l'85 per cento della produzione totale di energia elettrica. La più grande è quella di Damavand, a Pakdasht, a circa 50 chilometri a sud-est della capitale Teheran, e ha una capacità di generazione di quasi 3.000 megawatt (MW) di elettricità, sufficienti ad alimentare più di due milioni di abitazioni. L'Iran Open Data Center ha calcolato che Damavand fornisce circa il 43 per cento dell'elettricità di Teheran.
La maggior parte delle centrali elettriche del paese si trova vicino ai principali centri abitati e ai distretti industriali. Tra gli altri potenziali obiettivi americani c'è la centrale elettrica di Ramin, nel sud-ovest ricco di petrolio, Shahid Salimi sulla costa del Mar Caspio, l'impianto di Kerman nel sud-est e la centrale elettrica di Shahid Montazeri a Isfahan, la terza città più grande dell'Iran. Sulla costa si trova anche la centrale nucleare di Bushehr, l'unico impianto nucleare iraniano, con una capacità di 1.000 megawatt.
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Nata a Roma, all'università tra le tante lingue e civiltà orientali ho scelto il cinese. Grazie a un progetto di doppio titolo ho studiato un anno a Pechino, rapita dal romanticismo delle poesie Tang. Negli anni ho sviluppato un talento particolare per le passioni più costose, collezionando corsi: fotografia, ceramica, poi giornalismo. Dal 2021 lavoro al Foglio, nella redazione (umana) degli Esteri e in quella virtuale del Foglio AI.
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