Quali sono le infrastrutture energetiche iraniane che Trump ha minacciato di distruggere

Gli iraniani "perderanno tutte le centrali elettriche e tutti gli altri impianti che hanno in tutto il paese", aveva detto il presidente americano Donald Trump dopo aver prorogato l'ennesimo ultimatum con la Repubblica islamica dell'Iran, minacciando di colpire i ponti e le infrastrutture civili del paese. Le principali centrali energetiche iraniane sono quasi un centinaio, a gas, carbone, idroelettriche, nucleari e a petrolio, ma la maggior parte sono a gas e rappresentano circa l'85 per cento della produzione totale di energia elettrica. La più grande è quella di Damavand, a Pakdasht, a circa 50 chilometri a sud-est della capitale Teheran, e ha una capacità di generazione di quasi 3.000 megawatt (MW) di elettricità, sufficienti ad alimentare più di due milioni di abitazioni. L'Iran Open Data Center ha calcolato che Damavand fornisce circa il 43 per cento dell'elettricità di Teheran.