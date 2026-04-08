L’Iran ne impicca sette al giorno. Ma l’Onu tace, ossessionato da Israele

“L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani avverte di un’intensificazione della repressione della libertà di espressione in tutto il medio oriente a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani”. E ancora: “Esorto Israele ad abrogare la legge sulla pena di morte”. Volker Türk, Alto commissario per i diritti umani, è impegnato sui social. Ma solo per criticare Israele (25 post su X). Türk ne ha dedicato uno solo all’Iran e risale al 9 gennaio. Per la Società iraniana per i diritti umani, la Repubblica islamica si appresta a superare il numero di esecuzioni contro gli oppositori nel 2025, con 657 esecuzioni previste nei primi tre mesi del 2026. Sono sette impiccagioni al giorno con cui Teheran si avvia a surclassare il record storico delle 1.639 esecuzioni del 2025. La Repubblica islamica non si limita a uccidere e celebra la morte come spettacolo di stato: processi-farsa, torture, confessioni estorte, adolescenti umiliati in diretta televisiva prima di essere impiccati. Eppure, tutto tace dalle parti del Palazzo delle nazioni di Ginevra e del Palazzo di vetro di New York. Lo stesso vale per António Guterres, segretario dell’Onu: una decina di post su X sull’Iran e tutti legati alla guerra dal giugno 2025 a oggi, mentre una cinquantina quelli contro Israele.

Prima il regime iraniano è stato eletto vicepresidente (Abbas Tajik) della Commissione Onu per lo sviluppo sociale, che si occupa della “promozione della democrazia, l’uguaglianza di genere e la garanzia della tolleranza e della non violenza”; poi Teheran si è preso la vicepresidenza della commissione incaricata di attuare la Carta delle Nazioni Unite e questa settimana si è riunita la Commissione Onu per il disarmo, di cui l’Iran è membro.

L’unica nota anti iraniana all’Onu è arrivata ieri dall’agenzia per l’infanzia: “L’Unicef ha ricevuto segnalazioni di campagne di mobilitazione in Iran che coinvolgono bambini e di bambini impiegati presso i posti di blocco. Chiediamo alla Repubblica islamica dell’Iran di interrompere qualsiasi reclutamento di bambini. Il reclutamento e l’utilizzo di bambini da parte di forze o gruppi armati costituiscono una grave violazione dei diritti dei minori”. Reuters ha riferito che i basij e gli apparati più spietati del regime stanno usando anche minori nei checkpoint urbani nel quadro della stretta interna imposta durante la guerra. Alireza Jafari, undici anni, è morto nel raid di un drone israeliano mentre si trovava con il padre a un posto di controllo a Teheran. Testimoni hanno raccontato a Bbc e Afp di avere visto adolescenti, in alcuni casi armati, fermare automobili, perquisire veicoli e controllare telefoni cellulari.

Intanto nella città di Isfahan, nell’Iran centrale, la famiglia di Shervin Bagherian Jabali ha appreso della sua condanna a morte da una trasmissione della televisione di stato. Nel filmato, un interrogatore dice a Jabali, diciottenne, che è stato accusato di “moharebeh” (offesa ad Allah). Con voce tremante, Jabali chiede: “Cosa significa moharebeh? Potrebbe spiegarmelo? Non so cosa sia, signore”. “Esecuzione”, è la risposta. Un dialogo degno di un incubo kafkiano, se non fosse che si svolge nella realtà concreta di una dittatura teocratica. Il ragazzo era stato sottoposto a confessioni estorte. La sua famiglia ha scoperto tutto in diretta televisiva, come in un macabro reality di stato.