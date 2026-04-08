Il valore del Somaliland e gli equilibri del Corno d’Africa

Abu Dhabi ha firmato un accordo di difesa con il Somaliland nel 2017, ma già da tempo è in corso “la cooperazione sul campo” tra il paese del Corno d’Africa e Israele, con visite reciproche e missioni. “Inoltre, delegazioni dell’Africom, il Comando Africa degli Stati Uniti, visitano frequentemente la base”, si legge sul Monde. Berbera è una base molto ambita “per la sua posizione strategica all’ingresso meridionale del Mar Rosso, nonché per la sua pista di atterraggio, una delle più lunghe dell’Africa – oltre 4 chilometri – costruita negli anni Settanta dall’Unione sovietica”. Per tutti e tre i paesi il Somaliland rappresenta una perfetta alternativa a Gibuti: si affaccia sul golfo di Aden, cioè sulla porta d’ingresso meridionale del Mar Rosso e del canale di Suez, ma non ha i problemi dell’hub militare affollato dove coesistono americani e cinesi. Washington cerca da tempo più libertà operativa, soprattutto per operazioni legate allo Yemen, che Gibuti tende a limitare. Il Somaliland, in cerca disperata di riconoscimento internazionale, è molto più disposto a negoziare. Il risultato è che quello che sembrava una piccola Repubblica pressoché ignorata dalle grandi potenze si sta trasformando in un nodo militare e geopolitico di primo livello.