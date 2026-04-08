Cosa prevede il piano in 10 punti di Teheran

Insomma, oggi Trump definisce un punto di partenza accettabile per iniziare un altro round di negoziati quella proposta che solo ieri aveva descritto come significativa ma insufficiente. Il primo ministro pakistano Sharif, che ha avuto un ruolo di mediazione di primaria importanza tra le parti, ha anche proposto un vertice a Islamabad fissato per venerdì 10 aprile con l'obiettivo di raggiungere "un accordo conclusivo per risolvere tutte le controversie". Un invito che il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran aveva già contemplato, nell'ottica di definire i dettagli del negoziato "in via definitiva".

C'è poi la richiesta dei rappresentanti iraniani di compensazioni per i costi di ricostruzioni causati dai raid americani e israeliani, una possibilità che potrebbe realizzarsi anche con una tassa che l'Iran imporrebbe al transito di ogni nave di circa 2 milioni di dollari, destinata alle infrastrutture distrutte dagli attacchi. In ogni caso, questo scenario non è stato ancora confermato. Infine l'impegno totale nella revoca delle sanzioni contro l'Iran e lo sblocco dei fondi e degli asset congelati negli Stati Uniti. In cambio, gli ayatollah offrono il loro impegno a non dotarsi di armi nucleari. Una volta raggiunte queste condizioni, l'ultimo punto prevede l'entrata in vigore di un immediato e totale cessate il fuoco su tutti i fronti. Intanto, l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che per quanto li riguarda la tregua "non include il Libano".