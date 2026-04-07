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Il Foglio di guerra. Cosa succede dopo la tregua in Iran
Il cessate il fuoco concordato tra Stati Uniti, Israele e Iran, quali sono le condizioni e le prospettive dei negoziati in corso. Ne parliamo con Matteo Matzuzzi, Luca Gambardella, Micol Flammini, Giulia Pompili e Giulio Meotti
7 APR 26
Ultimo aggiornamento: 03:55 PM | 8 APR 26
Orientarsi nel caos dopo l'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran e la tregua concordata nella notte, distinguere i fatti dal rumore di fondo e provare a tracciare uno scenario di ciò che potrà accadere. Ne parliamo con Matteo Matzuzzi, Luca Gambardella, Micol Flammini, Giulia Pompili e Giulio Meotti. Mercoledì 8 aprile alle 17 sul sito del Foglio e sul canale YouTube.
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