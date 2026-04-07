La notte più lunga del medio oriente
Israele colpisce le ferrovie e i ponti in Iran per tagliare le linee di approvvigionamento del regime mentre anche l'isola di Kharg viene attaccata. L'ultimatum di Trump fra lo Stretto di Hormuz e l'uranio arricchito da Teheran
People drive their motorbikes past a billboard that shows a graphic depicting Iran's Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei in downtown Tehran, Iran, Monday, April 6, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)
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Micol Flammini è giornalista del Foglio. Scrive di Europa, soprattutto orientale, di Russia, di Israele, di storie, di personaggi, qualche volta di libri, calpestando volentieri il confine tra politica internazionale e letteratura. Ha studiato tra Udine e Cracovia, tra Mosca e Varsavia e si è ritrovata a Roma, un po’ per lavoro, tanto per amore. Nel Foglio cura la rubrica EuPorn, un romanzo a puntate sull'Unione europea, scritto su carta e "a voce". E' autrice del podcast "Diventare Zelensky". In libreria con "La cortina di vetro" (Mondadori)